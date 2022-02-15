موسكو.. بدء تجربة سريرية للقاح أنفي آخر ضد كوفيد

قال موقع بلدية العاصمة الروسية، إنه بدأت في موسكو تجربة سريرية لاختبار نجاعة لقاح أنفي ضد فيروس كورونا تم تصميمه في شركة "غينيريوم".

وقالت أناستاسيا راكوفا نائبة عمدة موسكو، إن التجربة السريرية للقاح المذكور بدأت في 6 مستوصفات طبية.

ووفقا لها، يشارك في هذه التجربة السريرية 660 شخصا: حوالي 400 منهم - في مؤسسات طبية بموسكو، والباقي - في 11 مركزا في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت راكوفا، إلى أن هذا اللقاح الأنفي مطابق في تركيبه للقاح الروسي "سبوتنيك V"، المخصص للحقن العضلي.

وتجري عملية الاختبار في موسكو وبطرسبورغ، ونيجني نوفغورود وسارانسك، وساراتوف وياروسلافل، وسمولينسك.

وخلالها سيقوم المختصون بدراسة فعالية وسلامة اللقاح الأنفي.

المصدر: تاس

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