الدفاع الروسية تعلن بدء عودة قواتها إلى قواعدها في المنطقتين الجنوبية والغربية مع انتهاء التدريبات

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية ستعود إلى نقاط التمركز الدائم بعد انتهاء التدريبات.

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وأفاد المتحدث العسكري الروسي في بيان بالخصوص بأن وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية والمنطقة العسكرية الغربية بدأت عمليات التحميل على المركبات وستنطلق يوم الثلاثاء.

وبهذا الشأن قال بيان وزارة الدفاع الروسية: "بمجرد الانتهاء من أنشطة التدريب القتالي، ستقوم القوات، كما هو الحال دائما، بالمسير بطريقة مشتركة إلى نقاط التمركز الدائم. وحدات المناطق العسكرية الجنوبية والغربية التي أنجزت المهام بدأت بالفعل في التحميل على السكك الحديدية والنقل البري وستبدأ الانتقال إلى حامياتها العسكرية اليوم"، في حين ستسير أرتال لوحدات منفصلة إلى قواعدها بوسائلها الخاصة.

وأفاد كوناشينكوف بأن الملحقين العسكريين لشؤون الدفاع في سفارات الدول الأجنبية في بيلاروس سوف يراقبون المرحلة الأخيرة من التدريبات الروسية البيلاروسية " حزم الاتحاد 2022" في ساحة تدريب أوبوز ليسنيفسكي، مشيرا إلى أن "الملحقين العسكريين في سفارات الدول الأجنبية في جمهورية بيلاروس وممثلي وسائل الإعلام تمت دعوتهم للمشاركة كمراقبين".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن ساحة تدريب أوبوز ليسنيفسكي ستشهد رماية حية في إطار مناورات "حزم الاتحاد 2022"، مشيرا إلى أن اللواء البحري خلال هذا الحدث سيتدرب جنبا إلى جنب مع التشكيلات والوحدات العسكرية للقوات المسلحة البيلاروسية، بدعم من الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش، على تنفيذ مهام القتال الدفاعي وإجراء المناورات في اتجاهات أخرى.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل مجموعة من التدريبات العملياتية واسعة النطاق التي تشارك فيها تقريبا جميع المناطق العسكرية والأساطيل والقوات المحمولة جوا.

المصدر: تاس