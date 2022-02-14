شويغو يقدم لبوتين تقريرا عن التدريبات المشتركة مع بيلاروس

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين لقاء مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ليستمع إلى تقريره حول التدريبات العسكرية المشتركة الروسية البيلاروسية.

شويغو لبوتين: النشاط العسكري الأجنبي في الشرق الأقصى غير مفهوم وغير مبرر

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يتبع..