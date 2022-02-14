شويغو يقدم لبوتين تقريرا عن التدريبات المشتركة مع بيلاروس
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين لقاء مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ليستمع إلى تقريره حول التدريبات العسكرية المشتركة الروسية البيلاروسية.
شويغو لبوتين: النشاط العسكري الأجنبي في الشرق الأقصى غير مفهوم وغير مبرر
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