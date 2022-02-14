بوتين يبحث الأربعاء في موسكو مع بولسونارو العلاقات الثنائية ومواضيع دولية ملحة

يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في موسكو يوم 16 فبراير العلاقات الثنائية والمواضيع الدولية العالقة.

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وبهذا الشأن، قال المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف في تصريح للصحفيين: "نعم، هذه الزيارة أيضا في جدول الأعمال، ستكون يوم الأربعاء. هي زيارة رسمية لرئيس البرازيل إلى الاتحاد الروسي. ونحن نتطلع إلى هذه الزيارة بفارغ الصبر".

وأشار بيسكوف إلى أن الزيارة سيجري خلالها "بحث العلاقات الثنائية، ولا يزال لدينا على أي حال أجندة ثنائية زاخرة. وهذه ستكون مناقشة للمجالات المحتملة التي يمكن فيها زيادة تعميق التعاون وتوسيعه، ولكنها ستكون أيضا فرصة جيدة لتبادل الآراء حول أكثر الموضوعات الساخنة المدرجة حاليا على جدول الأعمال العالمي، بما في ذلك الموضوعات التي نتحدث عنها منذ فترة طويلة".

المصدر: تاس