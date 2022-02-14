 
مباشر

بوتين يبحث الأربعاء في موسكو مع بولسونارو العلاقات الثنائية ومواضيع دولية ملحة

أخبار روسيا

بوتين يبحث الأربعاء في موسكو مع بولسونارو العلاقات الثنائية ومواضيع دولية ملحة
Sputnik
أرشيف - 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/se18

يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في موسكو يوم 16 فبراير العلاقات الثنائية والمواضيع الدولية العالقة.

إقرأ المزيد
رغم ضغوط واشنطن عليه لإلغائها.. بولسونارو يؤكد زيارته لروسيا الثلاثاء
رغم ضغوط واشنطن عليه لإلغائها.. بولسونارو يؤكد زيارته لروسيا الثلاثاء

وبهذا الشأن، قال المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف في تصريح للصحفيين: "نعم، هذه الزيارة أيضا في جدول الأعمال، ستكون يوم الأربعاء. هي زيارة رسمية لرئيس البرازيل إلى الاتحاد الروسي. ونحن نتطلع إلى هذه الزيارة بفارغ الصبر".

وأشار بيسكوف إلى أن الزيارة سيجري خلالها "بحث العلاقات الثنائية، ولا يزال لدينا على أي حال أجندة ثنائية زاخرة. وهذه ستكون مناقشة للمجالات المحتملة التي يمكن فيها زيادة تعميق التعاون وتوسيعه، ولكنها ستكون أيضا فرصة جيدة لتبادل الآراء حول أكثر الموضوعات الساخنة المدرجة حاليا على جدول الأعمال العالمي، بما في ذلك الموضوعات التي نتحدث عنها منذ فترة طويلة".

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا