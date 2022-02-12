لوحة ظهرت خلف وزيري الدفاع الروسي والبريطاني تثير تفاعل النشطاء البريطانيين (صورة)

أثارت لوحة ظهرت في خلفية صورة مشتركة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره البريطاني بن والاس خلال زيارة الأخير إلى موسكو، إعجاب البريطانيين عبر "تويتر".

والتقطت الصورة التي جمعت الوزيرين ورئيسي الأركان الروسي فاليري غيراسيموف والبريطاني توني راداكين أمام لوحة تصور المشير في الجيش البريطاني برنارد مونتغمري، والجنرال الأمريكي دوايت أيزنهاور، ومارشال الجيش السوفييتي غيورغي جوكوف ورئيس الأركان الفرنسي جان دي تاسيني محاطين بالجنود الذين يحتفلون بالنصر في الحرب العالمية الثانية.

Defence Secretary @BWallaceMP and Chief of the Defence Staff @AdmTonyRadakin_ met their Russian counterparts for talks today to discuss the situation on the borders of Ukraine.



The UK continues to urge for de-escalation and dialogue.



More info: https://t.co/GbdnezO2iSpic.twitter.com/8lrtvjjX3o — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 11, 2022

وعلق ستيف باركر قائلا: "يا لها من صورة وراءهم!".

وقال جيرومان: "آمل أن يعرف هؤلاء الرجال الجغرافيا الروسية أفضل من تروس (وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس)".

وفي وقت سابق، وصف والاس الحوار مع شويغو بالبناء، معربا عن امتنانه لإتاحة الفرصة له لمناقشة عدد من القضايا شخصيا.

بدوره قال شويغو إن الجانب الروسي مستعد للنظر في أي مقترحات تهدف لاستعادة التعاون العسكري مع المملكة المتحدة.

المصدر: RT