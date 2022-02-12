نشطاء أجانب يعلقون على طرد روسيا غواصة أمريكية من مياهها

أعرب نشطاء أجانب عبر "تويتر" عن امتعاضهم لمحاولة غواصة أمريكية التسلل في المياه الروسية بالمحيط الهادىء خلال مناورات روسية هناك، في ظل التوتر غير المسبوق بين موسكو وواشنطن.

وقال خبير الشؤون الأمنية والعسكرية الدولية مارك سلبودا عبر "تويتر": "غواصة أمريكية غزت المياه الروسية في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية".

US attack submarine invades Russian territorial waters at moment of heightened geopolitical tension. https://t.co/HSAgtCGTgI — Mark Sleboda (@MarkSleboda1) February 12, 2022

وتفاعل النشطاء مع التغريدة حيث قال أحدهم: "هذا استفزاز حقيقي فعلا. هل يعتقدون أن هذا تكتيك تفاوضي، أم أنهم يتباهون فقط بإظهار القوة أمام جمهورهم المحلي؟".

فيما أعرب معلّق آخر عن قلقه قائلا: "من الواضح أن الولايات المتحدة تعمل على شيء ما".

وسأل أحدهم: "هل يحاولون بدء فيتنام أخرى هنا؟"، فيما اعتبر آخر أن الأمريكيين "حالفهم الحظ" بانقضاء الأمر على رصد غواصتهم وطردها.

وأضاف آخر: "يا لها من مفاجأة. هذا البلد يبحث دائما عن صراع جديد للانخراط فيه، ويرغب في حرب جديدة بشكل جنوني".

وقال أحدهم ساخرا: "لا يمكنك تعليم الكلب العجوز حيلا جديدة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن غواصة أمريكية من نوع "فيرجينيا" رصدت صباح اليوم السبت قرب جزيرة أوروب بمنطقة يجري فيها أسطول المحيط الهادئ الروسي مناورات دورية.

وأشارت الوزارة إلى أن العسكريين الروس بعثوا إلى طاقم الغواصة رسالة باللغتين الروسية والإنجليزية أبلغوه فيها بأن الغواصة تبحر في المياه الإقليمية الروسية، مطالبين إياها بأن تطفو على السطح فورا.

غير أن البحارة الأمريكيين تجاهلوا هذا التحذير، واضطرت الفرقاطة الروسية "شابوشنيكوف" "لاستخدام الوسائل الخاصة" لطرد الغواصة المخالفة.

المصدر: "نوفوستي" + RT