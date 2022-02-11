سوبيانين: موسكو تجاوزت ذروة العدوى بمتحور "أوميكرون"

قال عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، إن مدينة موسكو تجاوزت ذروة العدوى بمتحور "أوميكرون"، وإن عدد الإصابات الجديدة بالمرض انخفض بنسبة 6٪.

وأضاف سوبيانين: "من الواضح أن ذروة الإصابة بمتحور أوميكرون في موسكو، قد مرت. وجرى ذلك تماما كما هو الحال في مدن أوروبية أخرى، في غضون ثلاثة - أربعة أسابيع".

ونوه العمدة، بأن عدد الإصابات بكوفيد في موسكو سيواصل انخفاضه لاحقا.

وأشار العمدة أيضا إلى أن الزيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في 10 فبراير كانت بسبب تغيير في منهجية حساب الإصابات. وشدد على أن معدل الإصابات مستمر في الانخفاض، وكذلك يتراجع مستوى نقل المصابين بكوفيد إلى المستشفيات في موسكو.

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في الوقت نفسه، لا تزال معدلات الإصابة المطلقة، عالية جدا. وأضاف سوبيانين أنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، اعتبارا من منتصف يناير، تعمل المستوصفات الحكومية بموسكو بأقصى طاقتها.

ووفقا للعمدة، يعمل ما يقرب من 3000 طبيب مناوب ونفس العدد من الممرضات والإداريين في نوبات في الأقسام الخاصة بمرضى نزلات البرد. ولأول مرة في تاريخ قسم العيادات الخارجية، تم تنظيم التشخيص عن بعد بواسطة الهاتف.

المصدر: تاس