بوتين يوعز بتهيئة الظروف لجذب العلماء الأجانب إلى روسيا

أوعز الرئيس فلاديمير بوتين للحكومة الروسية، بتهيئة الظروف الضرورية لجذب العلماء الأجانب إلى روسيا.

وجاء في الإيعاز الرئاسي، الذي نشر اليوم على موقع الكرملين: "ضمان تغيير الطرق لتنفيذ التدابير الضرورية لجذب كبار العلماء إلى مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث الحكومية في روسيا الاتحادية، على أن تنص على ما يلي: تهيئة الظروف لجذب كبار العلماء وطلاب الدراسات العليا والباحثين الشباب من بين المواطنين الأجانب والمواطنين الروس الذين يعيشون في الخارج، للعمل في روسيا".

ووفقا للوثيقة، يجب توفير كل المعلومات حول إمكانية العمل والتدريس في روسيا، عبر خدمة "النافذة الواحدة".

إقرأ المزيد

وأكدت الوثيقة، ضرورة تنفيذ تعليمات رئيس الدولة قبل حلول 1 سبتمبر.

في وقت سابق أقر الرئيس بوتين، قائمة التعليمات المذكورة، بعد الاجتماع المشترك لمجلس الدولة والمجلس الرئاسي للعلوم والتعليم، الذي عقد في 24 ديسمبر 2021.

المصدر: نوفوستي