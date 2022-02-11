بعملية متزامنة في أنحاء مختلفة من روسيا.. القبض على عناصر شبكة لتجارة السلاح

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن عناصره تمكنوا في آن واحد، من كشف ووقف نشاط شبكة جديدة من تجار الأسلحة السريين في 20 منطقة من روسيا.

وذكرت المخابرات، أن نشاط الشبكة امتد من مقاطعة أرخانجيلسك إلى موسكو، ومن شبه جزيرة القرم إلى الشرق الأقصى.

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وخلال العملية، تم اعتقال 87 شخصا في 20 منطقة روسية، لتورطهم في إعادة تأهيل أسلحة نارية فردية في ورش سرية وبيعها. وتمت مصادرة 274 قطعة سلاح ناري من الإنتاج المحلي والأجنبي.

وجرت عمليات التفتيش والاعتقال في الفترة من يناير إلى فبراير من هذا العام في موسكو ومقاطعة موسكو، في الجنوب (كوبان والقرم)، وفي شمال القوقاز (داغستان وإنغوشيا)، وفي وسط روسيا (مقاطعتي فورونيج وإيفانوفو)، وفي شمال- غرب البلاد (مقاطعة أرخانجيلسك) وفي جبال الأورال (مقاطعة تشيليابينسك)، وفي الشرق الأقصى (إقليم خاباروفسك).

المصدر: نوفوستي