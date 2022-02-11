القرم يشهد تدريبات بمشاركة منظومات صواريخ "باستيون"

قالت مديرية الدعم الإعلامي بأسطول البحر الأسود الروسي، إن منظومات الصواريخ الساحلية "باستيون" التابعة للأسطول، قامت بعملية انتشار في القرم لتنفيذ عمليات رمي تدريبية.

وأضافت المديرية في بيانها: "نفذت منظومات الصواريخ الساحلية المتنقلة باستيون التابعة لأسطول البحر الأسود، عملية انتشار في مناطق محددة بالقرم وإقليم كراسنودار، للمشاركة في تدريبات رمي قتالية".

وخلال ذلك أنجز العسكريون نشر المجمعات وتجهيزها للرمي القتالي واستهداف الأهداف البحرية.

وأجرت الأطقم تدريبات لتجديد احتياطي الذخيرة، وتنفيذ عمليات تفادي الضربات المعاكسة وتجهيز وإخفاء مواقع الرمي الجديدة.

وبشكل إجمالي، تشارك أكثر من 40 قطعة من المعدات العسكرية والخاصة في التدريبات، التي تجري وفقا لخطة التدريب القتالي لأسطول البحر الأسود.

و"باستيون"، هو نظام دفاعي صاروخي ساحلي روسي متنقل. وهو مخصص للتصدي وتدمير مختلف أنواع سفن السطح الحربية، بما في ذلك الفرقاطات، والمدمرات، وحاملات المروحيات والطائرات، وسفن الإنزال ويمكنه العمل في ظروف التشويش والاعاقة الالكترونية المكثفة.

ويستخدم المجمع صواريخ "أونيكس" التي يصل مداها إلى 300 كلم وسرعتها إلى 2.6 ماخ.

المصدر: نوفوستي