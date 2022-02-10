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لافروف ودي مايو يبحثان المقترحات الروسية للأمن الأوروبي

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لافروف ودي مايو يبحثان المقترحات الروسية للأمن الأوروبي
Sputnik Russian Foreign Ministry
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو المقترحات الروسية للضمانات الأمنية في أوروبا.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية بهذا الصدد، أن لافروف أطلع نظيره الإيطالي على التقييمات الروسية لردود الناتو والولايات المتحدة على ما سلمته روسيا من مقترحات حول الاتفاقيات الملزمة قانونيا في المجال الأمني.

وبحث الوزيران الوضع في شرق أوكرانيا، حيث أشار لافروف إلى "الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها حلف الناتو، والمرتبطة بنشاطه للانتشار العسكري في المجال السوفيتي السابق وعسكرة أوكرانيا التي تمارسها بعض الدول الغربية".

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وأكد لافروف على ضرورة "مطالبة كييف بأن تلتزم باتفاقات مينسك ورباعية نورماندي ومجموعة الاتصال الثلاثية بشكل تام".

وبحث الجانبان أيضا مسائل جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك الاتصالات السياسية للفترة المقبلة، وأكدا "عزمهما على مواصلة الحوار البناء والمساعدة على تطوير التعاون الروسي الإيطالي متبادل المنفعة في المجالات الأساسية".

المصدر: RT

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