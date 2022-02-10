بوتين: كازاخستان كانت ضحية لعصابات دولية في يناير

في مستهل مباحثاته في موسكو مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن كازاخستان وقعت في يناير الماضي ضحية عصابات دولية.

إقرأ المزيد

وخاطب الرئيس الروسي نظيره الكازاخستاني مع بدء محادثاتهما في الكرملين قائلا: "هذا أول لقاء لنا بعد أحداث يناير، حين وقعت كازاخستان من دون أي مبالغة ضحية لبعض العصابات الدولية التي استغلت الوضع الصعب داخل البلاد".

وقال بوتين بهذه المناسبة أيضا: "التقينا بكم قبل حلول العام الجديد، ولم يكن هناك ما ينذر بتطور مثل هذه الأحداث"، مضيفا قوله إن "كازاخستان تقف على قدميها بثبات بفضل جهود السلطات".

المصدر: تاس