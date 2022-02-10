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بوتين: كازاخستان كانت ضحية لعصابات دولية في يناير

أخبار روسيا

بوتين: كازاخستان كانت ضحية لعصابات دولية في يناير
Sputnik
موسكو - أرشيف
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في مستهل مباحثاته في موسكو مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن كازاخستان وقعت في يناير الماضي ضحية عصابات دولية.

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وخاطب الرئيس الروسي نظيره الكازاخستاني مع بدء محادثاتهما في الكرملين قائلا: "هذا أول لقاء لنا بعد أحداث يناير، حين وقعت كازاخستان من دون أي مبالغة ضحية لبعض العصابات الدولية التي استغلت الوضع الصعب داخل البلاد".

وقال بوتين بهذه المناسبة أيضا: "التقينا بكم قبل حلول العام الجديد، ولم يكن هناك ما ينذر بتطور مثل هذه الأحداث"، مضيفا قوله إن "كازاخستان تقف على قدميها بثبات بفضل جهود السلطات".

المصدر: تاس

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