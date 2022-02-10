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نائبة وزير الدفاع الأوكراني لا ترى خطر "اجتياح روسي وشيك"

أخبار روسيا

نائبة وزير الدفاع الأوكراني لا ترى خطر
Globallookpress Michaal Nigro
جندي أوكراني -أرشيف-
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قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية على حدود بلادها ليست جاهزة لاجتياح وشيك لبلادها، الأمر الذي يدعي الغربيون خشيته.

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وأضافت ماليار خلال مؤتمر صحفي: "نرى حشدا للقوات المسلحة، ولكن ليس هناك تدريب لوحدات هجومية. لا نرى إعدادا لبنى تحتية ضرورية لتصعيد فوري".

وزعمت أن "روسيا ترجو من حشد القوات ممارسة ضغوط سياسية وابتزاز... وتدمير التحالفات السياسية والأمنية بين الغربيين".

ونفت روسيا مرارا وجود أي نية لديها لغزو أوكرانيا، محملة الغرب المسؤولية عن "تأجيج هستيريا" حول هذا الموضوع.

المصدر: وكالات

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