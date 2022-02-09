الإليزيه يؤكد أن جولة ماكرون إلى موسكو وكييف وبرلين "حققت هدفها"

أكد الإليزيه أن جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع إلى موسكو وكييف وبرلين "حققت هدفها" بإتاحة "المضي قدما" نحو خفض التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان لها أن ماكرون أراد من هذه الجولة "السماح لكل طرف بالتوقف والبحث في وسائل خفض التصعيد (...) في لحظة من التوترات المتزايدة".

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وأضافت أن "تحليلنا مشابه لتحليل الكرملين"، الذي قال الأربعاء إنه رصد إشارات إيجابية في أعقاب القمة التي جمعت ماكرون بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف الثلاثاء، والتي أعقبت قمة مماثلة عقدها الرئيس فلاديمير بوتين مع ماكرون في موسكو الإثنين.

وشدد الإليزيه على أن جهود ماكرون "فتحت آفاقا، ولدينا عناصر تتيح التفكير بحلول مثيرة للاهتمام للمشاكل الراهنة".

إلا أنه حذر من أنه في ظل "قضايا على هذا القدر من الأهمية وتشمل هذا العدد الكبير من الشركاء وفي سياق شديد التقلب كالذي نشهده، من الضروري للغاية أن نتمكن من تحديد مهل نهائية جديدة وأن نأخذ وقتنا. ليس هناك أي مكسب فوري يمكن توقعه في كلّ هذه القضايا".

ولفت إلى أن باريس تعتبر خصوصا أن "من المهم جدا" أن تتواصل المفاوضات بشأن تنفيذ اتفاقيات مينسك التي أبرمت في 2015.

وأوضح أن زيلينسكي أكد خلال لقائه ماكرون "التزامه تنفيذ اتفاقيات مينسك"، مشيرا إلى أن باريس وبرلين تدخلتا في هذه العملية، الحساسة سياسيا بالنسبة للرئيس الأوكراني، إلى جانب كييف "كطرفين ثالثين موثوق بهما وشريكين حسني النية".

المصدر: "أ ف ب"