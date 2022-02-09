 
مباشر

هيئة الأمن الروسية: تفكيك خلية من "حزب التحرير" الإرهابي في القرم

أخبار روسيا

هيئة الأمن الروسية: تفكيك خلية من
Sputnik هيئة الأمن الفيدرالية الروسية
توقيف أحد أفراد خلية "حزب التحرير" في جمهورية القرم الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/scsc

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي في روسيا اليوم الأربعاء عن تفكيك خلية من "حزب التحرير" الدولي المصنف بالإرهابي في شبه جزيرة القرم الروسية.

إقرأ المزيد
روسيا.. اعتقال مسلحين اثنين شاركا في الهجوم على داغستان عام 1999
روسيا.. اعتقال مسلحين اثنين شاركا في الهجوم على داغستان عام 1999

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن العملية التي أجرتها بالتعاون مع وزارة الداخلية في جمهورية القرم أسفرت عن توقيف "أربعة أفراد من التنظيم الإرهابي"، مضيفة أنهم كانوا يمارسون "أنشطة مناهضة للدستور تستند إلى نظرية إقامة الخلافة الإسلامية العالمية المزعومة وتدمير مؤسسات المجتمع العلماني، وتهدف إلى الإطاحة بالسلطة القائمة بطرق عنيفة".

وتابع البيان أن الموقوفين كانوا ينظمون اجتماعات سرية من أجل "نشر الإيديولوجيا الإرهابية بين سكان شبه الجزيرة".

وذكر البيان أن تفتيش منازل الموقوفين أسفر عن ضبط كميات كبيرة من المنشورات الدعائية الصادرة عن "حزب التحرير"، ومعدات الاتصالات والوسائط الإلكترونية التي استخدموها في أنشطتهم الإرهابية، مشيرا إلى أن أجهزة التحقيق فتحت ملفات جنائية ضد أفراد الخلية.

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا