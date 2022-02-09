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موسكو ترفض وتنتقد تصنيف بوريل للشراكة بين روسيا والصين بأنها تحالف بين "نظامين استبداديين"

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موسكو ترفض وتنتقد تصنيف بوريل للشراكة بين روسيا والصين بأنها تحالف بين
Sputnik Sergey Guneev
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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انتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تصريحات رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، الذي وصف الشراكة بين روسيا والصين بالتحالف بين "نظامين استبداديين".

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء:" قبل كل شيء لا نوافق على الإطلاق على أن الحديث يدور عن نظامين استبداديين. ولا نظن أن من حق الاتحاد الأوروبي إطلاق مثل هذه الأوصاف على روسيا الاتحادية أو جمهورية الصين الشعبية".

وتابع: "نحن دولتان كبيرتان سياديتان، لكل منهما نظام سياسي خاص بها، ومؤسسات حكومية خاصة بها. نحن نحترم أنظمة الدول الأخرى، ونحتفظ بحقنا في أن نطلب نفس الشيء في المقابل. ولا تنسجم مثل هذه التصريحات مع هذا المنطق".

ويوم الثلاثاء أعرب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، عن رأيه أن البيان المشترك الصادر مؤخرا عن روسيا والصين يمكن أن يشكل "أساسا لتحالف قوي بين نظامين استبداديين" سيكون "معاديا للديمقراطية".

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وفي 4 فبراير وقع الرئيس الروسي فلاديمير خلال زيارته إلى بكين، إعلانا مشتركا مع نظيره الصيني شي جين بينغ، أكد الطرفان فيه، بين أمور أخرى، رفضهما لتوسع الناتو، واستغلال الديمقراطية وحقوق الإنسان كذريعة للضغط على الدول.

المصدر: "تاس"

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