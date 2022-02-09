مقاتلات روسية تنفذ تدريبات لحماية الحدود في بيلاروس

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن المقاتلات الروسية "سو-35S" قامت بتدريبات على مهمة قتالية لحماية الحدود وعملت على اعتراض الأهداف الجوية كجزء من اختبار قوات رد الفعل لدولة الاتحاد.

وجاء في بيان الوزارة: "طواقم المقاتلات الروسية "سو 35S" من المنطقة العسكرية الشرقية، التي شاركت في اختبار قوات الرد التابعة لدولة الاتحاد (روسيا-بيلاروس)، تولت مهمة قتالية لحماية الحدود الجوية في مطار بارانوفيتشي في بيلاروس.. وقامت ضمن (التدريبات) باعتراض الأهداف الجوية".

يشار إلى أن طياري القوات الجوية الروسية درسوا مناطق ومسارات الرحلات الجوية، وأجروا تدريبات على معدات الطيران وعملوا على التفاعل مع مجموعة التحكم بالطيران في المطار.

وفي بيان سابق للوزارة، أوضح أنه سيتم اختبار قوى رد الفعل لدولة الاتحاد على مرحلتين. في المرحلة الأولى، حتى 9 فبراير، جرت إعادة انتشار وإنشاء مجموعات من القوات على أراضي بيلاروس، وتم تنظيم الحماية والدفاع عن المرافق الحكومية والعسكرية المهمة، وحماية حدود الدولة في المجال الجوي. كما تم التحقق من جاهزية وقدرة قوات الدفاع الجوي ووسائل الخدمة لأداء المهام لتغطية الأشياء المهمة على أراضي الجمهورية.

وخلال المرحلة الثانية من الاختبار، في الفترة من 10 فبراير إلى 20 فبراير، ستجرى مناورات مشتركة بعنوان "قرار الحلفاء - 2022"، يجري من خلالها قمع وصد العدوان الخارجي، وكذلك مكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة الاتحاد.

وبحسب وزارة الدفاع، ستتخذ خلال التدريبات إجراءات لتعزيز حماية حدود الدولة لمنع تغلغل الجماعات المسلحة، وإغلاق قنوات إيصال الأسلحة والذخائر وصد وتدمير التشكيلات المسلحة غير الشرعية ومجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للعدو.

وستتخذ القوات إجراءات عملية في ميادين التدريب دومانوفسكي، وجوزسكي، وأوبوز ليسنوفسكي، وبريست، وأوسيبوفيتشسكي، وفي مطارات بارانوفيتشي، ولونينيتس، وليدا، وماشوليشي.

المصدر: نوفوستي