جنرال أمريكي: تداعيات أزمة أوكرانيا قد تمتد إلى الشرق الأوسط

اعتبر الجنرال الأمريكي إريك كوريلا أن "غزو روسيا لأوكرانيا سيؤدي إلى عدم استقرار أوسع في الشرق الأوسط"، مؤكدا أن بلاده تواجه حقبة جديدة من المنافسة الاستراتيجية مع الصين وروسيا.

وقال الجنرال كوريلا، المرشح لمنصب القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية، أمام أعضاء مجلس الشيوخ إنه "إذا غزت روسيا أوكرانيا، كما يخشى كثيرون، فقد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار أوسع في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا".

إقرأ المزيد

وأضاف أن "إيران لا تزال تمثل التهديد الرئيسي للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة".

وتابع أن "الصين توسع قوتها وإنفاقها في منطقة القيادة المركزية، بما في ذلك في البلدان التي تحتاجها الولايات المتحدة لجمع المعلومات الاستخبارية عن الأنشطة المتطرفة في أفغانستان".

وأردف قوله: "الولايات المتحدة تواجه حقبة جديدة من المنافسة الاستراتيجية مع الصين وروسيا لا تقتصر على منطقة جغرافية واحدة بل تمتد إلى منطقة مسؤولية (القيادة المركزية)".

وأكد أنه بما أن الولايات المتحدة تعطي الأولوية للمنافسة مع الصين، "يجب أن نظل منخرطين في الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا".

وأشار إلى أنه سينتقل بعد جلسة الاستماع إلى ألمانيا "كجزء من الجهود الأمريكية لطمأنة الحلفاء القلقين بشأن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا".

وردا على سؤال حول احتمال حدوث تداعيات في الشرق الأوسط حال وقوع "غزو روسي لأوكرانيا"، قال كوريلا إنه "يعتقد أنه يمكن أن يمتد إلى سوريا، حيث تمتلك روسيا قاعدة عسكرية وقوات".

وتابع: "إذا غزت روسيا أوكرانيا، فلن تترد في لعب دور المفسد في سوريا أيضا".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تعتقد أن روسيا تريد خوض حرب معها".

المصدر: "أسوشيتد برس"