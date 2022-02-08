مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي: خلافات بين الدول الأعضاء حول عقوبات أوروبية محتملة ضد روسيا

أشار مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي باولو جينتيلوني إلى وجود خلافات بين الدول الأعضاء بالتكتل بشأن عقوبات جديدة محتملة على روسيا في حال "غزو أوكرانيا".

وقال جينتيلوني، في حديث مع طلاب جامعة "بوكوني" بمدينة ميلانو الإيطالية: "ما يعرفه الجميع في بروكسل، ولكن نادرا ما يصرح به علنا، وهو أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن العقوبات التي ينبغي فرضها على روسيا إذا غزت أوكرانيا".

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وتوقع حدوث "مناقشات في المجلس الأوروبي، لأن إجماع الدول الـ27 سيكون مطلوبًا للموافقة على فرض عقوبات جديدة"، معلنا أن "العمل للتوصل إلى توافق صعب نوعا ما، ما دام السقف هو الإجماع".

وأكد أن "لا أحد يريد إلغاء استقلالية الدول الأعضاء"، مضيفا: "أتمنى أن تنجح الدبلوماسية… عليكم في التفكير فيما يحدث على الحدود مع أوكرانيا و المناقشة التي سنجريها إذا أردنا أن نقرر فرض عقوبات أخرى على روسيا".

وقال: "أنا متأكد من أن المفوضية قد قامت بعمل ممتاز في إعداد قائمة العقوبات (المحتملة)، على أمل ألا نضطر لاستخدامها، ولكن بعد ذلك سنحتاج إلى إجماع للموافقة عليها".

المصدر: "آكي"