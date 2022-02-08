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مسؤول أمريكي سابق يعلق على إمكانية تدخل "الناتو" لحماية أوكرانيا في حال نشوب حرب مع روسيا

أخبار روسيا

مسؤول أمريكي سابق يعلق على إمكانية تدخل
Globallookpress Ron Sachs
المسؤول الأمريكي الأسبق المختص في الشأن الأوكراني كورت فولكر
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قال المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية المختص بالشأن الأوكراني، كورت فولكر، إن كييف لا يجب أن تعتمد على حماية حلف "الناتو" في حالة نشوب صراع محتمل مع روسيا.

وأضاف فولكر في تصريحات تلفزيونية أن البند 5 من ميثاق الحلف يشير إلى أنه في حالة وقوع هجوم على أي دولة عضوة في "الناتو"، فإن الحلفاء سوف سيتأهبون "على الفور" للدفاع عنها.

وأشار إلى أنه "في حالة أوكرانيا الوضع مختلف"، لافتا إلى أن "الناتو لن يتدخل لحماية أوكرانيا لأنه ليس عليه التزامات تجاهها".

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في عدة مناسبات، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف "الناتو" بالقرب من حدودها.

وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" المزعوم تأتي استعدادا لفرض عقوبات اقتصادية جديدة وتبريرا لتوسع الحلف شرقا باتجاه حدودها، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.

المصدر: "سبوتنيك"

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