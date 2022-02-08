بيسكوف يعلل سبب عدم مبيت "ماكرون" في الكرملين

أجاب دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، على سؤال عن سبب قضاء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ليلته في فندق وليس في الكرملين، بالقول إن "ذلك كان اختيار ضيوفنا" الفرنسيين.

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وفي التفاصيل، قال بيسكوف ردا على سؤال عن سبب عدم قضاء الرئيس الفرنسي ليلته في الكرملين، في الشقق الخاصة للضيوف، التي كان أقام بها العديد من القادة الأجانب، بما في ذلك بيل كلينتون، قال إن "هذا كان اختيار ضيوفنا"، مضيفا أن "هناك تجري أحيانا عمليات ترميم، وأحيانا أخرى أشياء أخرى".

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن معظم الزعماء الأجانب يفضلون الآن الإقامة في الفنادق، لتعذر استيعاب كامل الوفد في الكرملين بأي حال، كما أن "الفندق يسمح للجميع بالعيش بشكل متراص".

المصدر: mk.ru