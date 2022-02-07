زعيم حزب "الرابطة" الإيطالي: يجب أن تكون لدينا علاقات جيدة مع روسيا

شدد زعيم حزب "الرابطة" الإيطالي، ماتيو سالفيني على أهمية وجود علاقات جيدة بين روما وموسكو، وسط توتر متزايد بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

وقال سالفيني، في تصريحات تناقلتها صحف إيطالية: "أطالب وزير الخارجية (لويجي) دي مايو بالالتزام التام والمطلق بتجنب الحرب على حدود أوروبا".

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وأضاف: "رياح الحرب بين أوكرانيا وروسيا تثير اهتمامي لأن إيطاليا هي الدولة التي لديها أكثر ما تخسره".

وتابع: "أعتقد أيضا أنه من الأساسي أن تكون لديك علاقات جيدة مع روسيا"، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن "تزداد سوءا مع إمكانية اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا".

المصدر: "آكي"