زعيم حزب "الرابطة" الإيطالي: يجب أن تكون لدينا علاقات جيدة مع روسيا
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شدد زعيم حزب "الرابطة" الإيطالي، ماتيو سالفيني على أهمية وجود علاقات جيدة بين روما وموسكو، وسط توتر متزايد بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.
وقال سالفيني، في تصريحات تناقلتها صحف إيطالية: "أطالب وزير الخارجية (لويجي) دي مايو بالالتزام التام والمطلق بتجنب الحرب على حدود أوروبا".
وأضاف: "رياح الحرب بين أوكرانيا وروسيا تثير اهتمامي لأن إيطاليا هي الدولة التي لديها أكثر ما تخسره".
وتابع: "أعتقد أيضا أنه من الأساسي أن تكون لديك علاقات جيدة مع روسيا"، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن "تزداد سوءا مع إمكانية اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا".
المصدر: "آكي"
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