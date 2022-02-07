زاخاروفا ترد على تقارير غربية بشأن "تمركز القوات الروسية" قرب الحدود مع أوكرانيا

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على التقارير التي تحدثت عن"تمركز القوات الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا".

وقالت ماريا زاخاروفا، في رد على سؤال من أحد الصحفيين الغربيين: "حيثما يحتاجون، هم هناك وسيتواجدون، نحن على أرضنا ووطننا".

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وتابعت: "أن تحسب عدد جيشنا، وأين توجد القوات المسلحة، وأين تتحرك. وأين يجب أن يكونوا، فهم هناك، وهم في وطنهم".

وأعلنت كييف والدول الغربية مؤخرا عن زيادة مزعومة في "الأعمال العدوانية" من جانب روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. ونفت موسكو مرارا مثل هذه الاتهامات، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحدا، ومزاعم "العدوان الروسي" تستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، سخيفة وخطيرة.

وتقوم دول الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وبتدريب جيشها، الأمر الذي ينتهك بشكل مباشر اتفاقيات مينسك ويؤثر سلبا على التسوية في دونباس.

بالإضافة إلى الأمريكيين، تشارك بريطانيا وكندا وفرنسا وبولندا وتركيا وليتوانيا والتشيك وبلغاريا ورومانيا وإستونيا في عمليات تسليم معدات عسكرية لأوكرانيا يبلغ مجموع أثمانها مليارات الدولارات.

المصدر: نوفوستي