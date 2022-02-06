أسطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم يجري تدريبات لضمان سلامة الملاحة

أفادت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود الروسي أن وحدات الأسطول المنتشرة في شبه جزيرة القرم أجرت تدريبات لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود.

وجاء في بيان الخدمة: "تم إجراء تمرين بقاعدة القرم البحرية لأسطول البحر الأسود، لضمان سلامة الملاحة والتدريب القتالي لقوات الأسطول في البحر الأسود. وشاركت في التدريبات أطقم محطات الرادار ومراكز الاتصال الموجودة على الساحل. في شبه جزيرة القرم".

وعملت أطقم القتال في المواقع على "إنشاء اتصال مرئي وإلكتروني مع الأهداف المخصصة، وإصدار بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب، وتوفير التوجيه الملاحي للسفن التي تؤدي المهام الموكلة إليها في البحر"، بحسب البيان.

وتضمنت التدريبات مواقع الرادار الثابتة والمتحركة لأسطول البحر الأسود، "مما أكد الدرجة العالية من الاستعداد والقدرة على أداء المهام على النحو المنشود".

المصدر: تاس