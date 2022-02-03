مسؤول: تم تنفيذ أكثر من 3000 هجوم إلكتروني على منشآت روسية في عام 2021

أعلن نائب مدير مركز التنسيق الوطني لحوادث الكومبيوتر، نيكولاي موراشوف، أنه تم تنفيذ أكثر من 3000 هجوم إلكتروني على البنية التحتية لروسيا من دول أجنبية في عام 2021.

وقال موراشوف في خطاب ألقاه في جلسة "إينفو فوروم-2022": "في عام 2021 تم إرسال أكثر من 3000 رسالة إلى شركائنا الأجانب حول هجمات الكمبيوتر على موارد المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة في روسيا من أراضيهم، كما تم تلقي أكثر من 1000 إشعار من شركائنا الأجانب حول حوادث الكمبيوتر التي كانت مصادرها (حسب إشعاراتهم) موجودة في أراضي بلدنا".

وذكر أن الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الروسية هي أهداف ذات أولوية بالنسبة لعدد من الدول الأجنبية.

وأوضح: "نسجل أن الوصول إلى أنظمة المعلومات لمنشآت البنية التحتية الحيوية في روسيا وتعطيل عملها لا يزال من بين الأهداف ذات الأولوية لعدد من الدول الأجنبية".

وتابع: "على وجه الخصوص يعملون على تحديد مستوى مقاومة البنية التحتية الروسية للهجمات السيبرانية المكثفة، وتحديد قوة الهجمات لتعطيل المنشآت، وكذلك لإنشاء نقاط انطلاق خفية لمزيد من الهجمات".

المصدر: تاس