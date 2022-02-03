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البحرية الأرجنتينية تتدخل لمساعدة سفينة أبحاث روسية جنحت قرب القطب الجنوبي

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البحرية الأرجنتينية تتدخل لمساعدة سفينة أبحاث روسية جنحت قرب القطب الجنوبي
علم الأرجنتين - القطب الجنوبي
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أعلنت وزارة الدفاع الأرجنتينية تقديم المساعدة لسفينة الأبحاث الروسية "البروفيسور لوغاتشيف" التي جنحت عن مسارها قرب القارة القطبية الجنوبية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن السفينة "بايا أغرادابل" (سفينة مسح جليدي) قدمت المساعدة لسفينة الأبحاث الروسية وقطرتها بعد أن جنحت وفقدت مسارها قرب محطة أركتوسكي البولندية".

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وأشارت إلى أن هذه العملية جرت ليل الثلاثاء، وأنه "بعد عملية القطر الناجحة وإنقاذ السفينة الروسية، فحص الجيش الأرجنتيني السفينة تحسبا لاحتمال تعرضها لأي أضرار قبل أن تعاود إبحارها.

ولفتت إلى أن السفينة الروسية كان على متنها 29 شخصا.

 

المصدر: "تاس" 

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