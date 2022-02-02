مصدر: لا اتفاقات بين موسكو وواشنطن على اتصالات جديدة حول الأمن

نقلت وكالة "تاس" عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية قوله إن لا توجد حاليا أي اتفاقات بين موسكو وواشنطن على اتصالات جديدة لمناقشة القضايا الأمنية.

وقال المصدر: "لا توجد أي اتفاقات على اتصالات جديدة حتى الآن. أو على الأقل أنا لست على علم بأي اتفاقات من هذا القبيل".

وأضاف أنه لا توجد هناك أي خطوات مزمعة بهذا الصدد... "لا توجد أي مواعيد لأي فعاليات على أي مستوى، ولا يوجد أي شيء نستعد له من جانبنا. وكل الأمور ستظهر تبعا لظهور الحاجة لها".

وفي شأن آخر، أشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة تخططان لمشاورات حول عمل البعثات الدبلوماسية للبلدين والوضع المتعلق بالسفير الروسي أناتولي أنطونوف، حيث تدعو روسيا الولايات المتحدة لعدم تأجيج القضايا الخاصة بالكوادر في البعثات الدبلوماسية.

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وأضاف بهذا الخصوص أنه في غياب أي خطوات من الجانب الأمريكي بشأن عمل البعثات الدبلوماسية لا يمكن الحديث عن أي تطبيع للعلاقات الثنائية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة تقلص بشكل ملحوظ بسبب القيود التي فرضتها السلطات الأمريكية على عمل البعثات الروسية ومدة عمل الدبلوماسيين.

وقد يضطر السفير الروسي أناتولي أنطونوف لمغادرة واشنطن في أبريل المقبل إن لم تنفذ موسكو مطالب واشنطن بمنح تأشيرات الدخول لحراس السفير الأمريكي في موسكو.

المصدر: تاس