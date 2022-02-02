بوتين يمنح وسام الصداقة لطبيب العيون العربي الروسي البارز يوسف ناعم يوسف

أقيمت اليوم في الكرملين مراسم تقليد أوسمة الدولة لمستحقيها، حيث قلّدهم إياها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا.

وبين حائزي الأوسمة مدير المعهد الروسي لأمراض العيون يوسف ناعم يوسف الذي تم تكريمه بوسام الصداقة.

يذكر أن يوسف ناعم يوسف عضو في جمعيتي العيون الروسية والأمريكية والجمعية الأوروبية لجراحي الكتاراكتا، وعضو في المجلس العلمي لمعهد أمراض العيون وعضو في هيئة تحرير الطبعة الروسية من مجلة EyeWorld الدولية.

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وتخرج يوسف ناعم يوسف عام 1989 في كلية الطب بمعهد مدينة كالينين الروسية للطب الحكومي، وعمل بعد ذلك طبيبا لأمراض العيون في سوريا لمدة عام واحد قبل أن ينهي الدراسات العليا بتخصص أمراض العيون في القسم الدراسي الخاص بأمراض العيون في أكاديمية "سيتشينوف" الطبية في موسكو.

وأنهى في يونيو 1998 دورة الدراسات العليا في أكاديمية "سيتشينوف، ثم تدرّب على إجراء عمليات استحلاب العدسة في الولايات المتحدة ودبي، ويمارس حاليا عملا جراحيا نشيطا وقد نفذ 40000 عملية جراحية تخص غالبيتها إزالة الماء الأبيض بسبل وتقنيات حديثة.

ويلعب يوسف دورا كبيرا في تطوير العلاقات الروسية العربية وشارك في مقابلات مع العديد من القنوات التلفزيونية الروسية والعربية ولديه مقالات كثيرة في الصحف والمجلات.

وقال يوسف في كلمة ألقاها في مراسم تلقيه الوسام إنه استطاع تحقيق حلمه الروسي.

المصدر : نوفوستي