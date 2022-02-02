مساعد الرئيس الروسي: بوتين سيبحث مع جونسون ملف أوكرانيا ومقترحات موسكو بشأن ضمان الأمن

أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن اتصالا هاتفيا بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مخطط لإجرائه مساء اليوم الأربعاء.

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وتوقع أوشاكوف أن "يناقش الزعيمان مرة أخرى أكثر البنود أهمية في الأجندة الأوروبية هي التسوية الأوكرانية الداخلية مع الأخذ بعين الاعتبار زيارة جونسون إلى كييف يوم أمس، كما ستناقش مقترحاتنا حول تقديم ضمانات طويلة الأمد وملزمة قانونا لأمن روسيا".

وأعرب مساعد بوتين عن قناعته بأن المحادثة سوف تتمحور حول الموضوعين المذكورين. كما توقع أن يتناول الزعيمان أيضا "بعض القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي وهو الآن في مستويات متدنية للغاية".

وفي وقت سابق أفاد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني بأن جونسون كان يخطط لإجراء اتصال هاتفي مع بوتين لبحث الوضع حول أوكرانيا معه. وأشار الكرملين إلى أن موسكو لم تعلن مسبقا عن خطط لإجراء مثل هذه المحادثة، لكنه لم يستبعد إمكانية إجرائها.

اتصالات نشطة بين بوتين وماكرون

كما صرح أوشاكوف بأن الرئيس الروسي يبقى على اتصال مستمر ونشط مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر الهاتف وأن الرئيسين يناقشان بانتظام القضايا المتعلقة بالأمن الأوروبي والأزمة الأوكرانية.

ولفت مساعد الرئيس الروسي إلى أن بوتين يولي في الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا للمواضيع المتعلقة بالسياسة الخارجية.

المصدر: "تاس"