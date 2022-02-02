بوتين يقدم في الكرملين جوائز الدولة لشخصيات بارزة

قدم الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين اليوم، أعلى جوائز الدولة لشخصيات بارزة في روسيا.

وشمل ذلك أكثر من 20 شخصا حققوا نتائج ملحوظة في العلوم والطب والطيران والفنون والأعمال وبعض المجالات الأخرى.

ويشار إلى أن هذه الفعالية الأولى من نوعها منذ بداية انتشار فيروس كورونا. خلال فترة الوباء الماضية، كانت تجري فعاليات تكريم تجمع أشخاصا من نفس المهنة أو الذين حصلوا على نفس الجوائز.

ومن بين الفائزين بجوائز الدولة اليوم، الصحفي فيتالي إيغناتنكو الذي ترأس وكالة "تاس" لأكثر من عقدين، وهو يشغل حاليا منصب مدير عام التلفزيون الاجتماعي الروسي. نال إيغناتنكو اليوم، أعلى فئات وسام "لقاء خدمة الوطن".

ونال طيار الاختبارات والتجارب يفغيني كروتوف، لقب "بطل روسيا الاتحادية" مع النجمة الذهبية.

ومنح رئيس الدولة، لقب "بطل العمل" لستة أشخاص، بينهم ماريانا ليسينكو كبيرة أطباء مستشفى رقم 52 بموسكو.

المصدر: تاس