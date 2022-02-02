الرئاسة الروسية: الكرملين لم ولن يعلن مسبقا عن اتصالات هاتفية بين بوتين وجونسون

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف امتناع الكرملين عن الإعلان مسبقا عن أي اتصالات هاتفية متوقعة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "كما تعلمون لم نعلن حتى الآن عن أي محادثة مرتقبة مع رئيس الوزراء جونسون، ولن نفعل ذلك في المستقبل. أما إذا ومتى جرت (مثل هذه المحادثة) فنحن سنصدر بيانا تقليديا بهذا الشأن".

وحول احتمال إجراء مكالمة هاتفية بين الزعيمين الروسي والبريطاني، قال بيسكوف إن موسكو تنطلق من أن أي اتصالات يمكن أن تكون مفيدة.

المصدر: "تاس"