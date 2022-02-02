البيت الأبيض: لا ننوي فرض عقوبات استباقية ضد روسيا

أعلن البيت الأبيض أن لا نية لدى واشنطن بفرض عقوبات استباقية ضد روسيا على خلفية التوتر مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن التلويح بهذه العقوبات في المفاوضات مع موسكو سيشكل ضغطا عليها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين باسكي في مؤتمر صحفي: "لقد فرضنا بعض العقوبات.. ومع ذلك، أود أن أقول إن هذا (التلويح بالعقوبات) سيشكل ضغطا كبيرا (على روسيا) في المفاوضات".



وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا حذر من أن فرض أي عقوبات على موسكو لن يضر بروسيا وحدها، وسيستدعي ردا جوابيا عليها.

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المصدر: "تاس" + RT