جامعة "الصداقة بين الشعوب" الروسية تنتقل للدراسة عن بعد حتى 27 فبراير الجاري

أعلنت جامعة "الصداقة بين الشعوب" الروسية عن نقل جميع كلياتها إلى التعلم عن بعد حتى 27 فبراير بسبب جائحة كورونا.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن الجامعة ونشر على صفحتها على "فيسبوك": "سيبدأ الفصل الدراسي الثاني في الجامعة الروسية بالتعلم عن بعد. وستجري عملية التدريس في كل الكليات ابتداء من 7 فبراير الجاري حتى 27 فبراير الجاري باستخدام تقنية التعلم عن بعد بالكامل".

وأضاف البيان أن سبب هذا القرار يعود إلى السرعة العالية لانتشار متحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا.

وتابع أن الطلاب الأجانب سيواصلون دراسة اللغة الروسية بدوام كامل في الكلية التحضيرية في مجموعات صغيرة تصل إلى 10 أشخاص وفقا لمتطلبات مكافحة كورونا.

المصدر: تاس