انطلاق تصفيات "ألعاب الجيش الدولية - 2022" في القوات المسلحة الروسية

انطلقت في القوات المسلحة الروسية في 31 يناير مرحلة تصفيات "ألعاب الجيش الدولية عام 2022" حيث سيتسابق أكثر من 500000 ألف عسكري روسي من أجل الانضمام إلى المنتخب الروسي في الألعاب.

وأعلنت ذلك إدارة الإعلام في وزارة الدفاع الروسية. وجاء في بيان نشرته الإدارة في موقعها على الإنترنت أن تصفيات "ألعاب الجيش الدولية – 2022" ستجري بـ4 مراحل وستنتهي في مايو – يونيو عام 2022. ويشار إلى أنه سيتم نتيجة التصفيات اختيار منتخبات روسية في كل مسابقة من مسابقات الألعاب.

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وأضافت الإدارة أن المسابقات ستجري في إطار التدريبات المخطط لها، وسيشارك فيها 500000 فرد يمثلون 90000 وحدة فرعية في القوات المسلحة الروسية وأوضحت أن تطبيق مبدأ المسابقة في التدريب القتالي سيسمح بزيادة فاعلية تدريب الأخصائيين العسكريين ورفع مستوى كفاءتهم.

يذكر أن ألعاب الجيش الدولية السابعة أجريت في الفترة ما بين 22 أغسطس و4 سبتمبر عام 2021 في 11 دولة وشارك فيها العسكريون من 40 بلدا، بما فيها السعودية والجزائر وسوريا وقطر. وتضمت الألعاب العسكرية الدولية 21 مسابقة فازت روسيا في 10 مسابقات منها.

المصدر: تاس