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بدء عملية تطعيم القاصرين ضد كوفيد في موسكو

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بدء عملية تطعيم القاصرين ضد كوفيد في موسكو
Sputnik
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قالت سلطات مدينة موسكو، في بيان نشرته اليوم، إن التطعيم المجاني للمراهقين ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك-М"، بدأ في العاصمة الروسية.

وأضاف البيان: "يمكن أن يستفيد من التطعيم أي شخص يتراوح عمره بين 12 و 17 عاما في 13 نقطة تطعيم تنتشر في مستوصفات الأطفال في المدينة".

ويتألف اللقاح المذكور من مكونين، والمدة الفاصلة بين التطعيم الأول والثاني – 21 يوما.

ويشار إلى أن "سبوتنيك- М" هو جرعة مخففة من لقاح "سبوتنيك V" المؤلف من مكونين والمخصص للبالغين. 

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وعملية تطعيم القاصرين، طوعية. من سن 12 إلى 15 عاما، بموافقة الوالدين أو ولي الأمر، ومن سن 15، تشترط موافقة المراهق نفسه.

المصدر: نوفوستي

 

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