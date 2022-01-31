لجنة التحقيق الروسية تطلب اعتقال منظم خلية تنظيم "جماعة التبليغ" المحظورة في روسيا

طلبت لجنة التحقيق الروسية من محكمة في موسكو اعتقال كازبك خورانوف، المتهم بإنشاء خلية لتنظيم "جماعة التبليغ" المتطرفة المحظورة في روسيا.

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وأفادت وكالة "تاس" بأنه تم توجيه عدة اتهامات جنائية رسمية إلى خورانوف تخص النشاط الإرهابي.

وقالت المتحدثة باسم محكمة باسماني في موسكو، كريستيانا بوليغينا: "تلقت محكمة مقاطعة باسماني في موسكو التماسا من التحقيق لاتخاذ إجراء من الضبط في شكل اعتقال ضد خورانوف كازبك خسانوفيتش، المتهم بارتكاب جريمة بموجب الجزء 1 من المادة 205.4 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (إنشاء مجتمع إرهابي)".

كما يواجه المتهم تهمة "المساعدة في النشاط الإرهاب" و"الدعاية للإرهاب".

أفادت وسائل إعلام روسية في ديسمبر الماضي باحتجاز 7 أعضاء لتنظيم "جماعة التبليغ" المحظورة في روسيا. وأعلنت دائرة جهاز الأمن الفدرالي الروسي آنذاك أن إدارة هذا التنظيم الإرهابي تمت من قبل أجانب، مضيفة أن المحتجزين كانوا يقومون بتجنيد مؤيدين جدد ودراسة الأدب المحظور وناقشوا خطط إنشاء دولة إسلامية في الأراضي الروسية.

المصدر: تاس