سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود تعود إلى قواعدها

قال أليكسي روليف رئيس القسم الإعلامي بأسطول البحر الأسود، إن مجموعات سفن هذا الأسطول عادت إلى قواعدها في القرم ونوفوروسيسك، بعد إنجاز تدريباتها في البحر الأسود.

وذكر روليف، أن أكثر من 20 سفينة من أسطول البحر الأسود الروسي شاركت في هذه التدريبات التي بدأت في 26 يناير.

وأضاف روليف: "قامت أطقم هذه السفن، ضمن مجموعات تكتيكية مختلفة، بتنفيذ مهام التدريب القتالي البحري، الذي تضمن الرمي المدفعي على أهداف تحاكي السفن ووسائل الهجوم الجوي للعدو المفترض".

Более 20 кораблей Черноморского флота вышли в море для участия в учении, которое будет проведено в акватории Чёрного моря https://t.co/e20MuauYht#Минобороны#АрмияРоссии#ЧФ#Ученияpic.twitter.com/CbCfDFg9z6 — Минобороны России (@mod_russia) January 26, 2022

وتدرب البحارة الروس، خلال ذلك على تنفيذ عمليات الاتصال والمحافظة على جاهزية السفن، وتنفيذ مهمات الدفاع الجوي، ومكافحة الغواصات، وكذلك التصدي للمخربين خلال الوقوف في مرسى غير مجهز، وكذلك عند العبور الممرات البحرية".

ونوه ممثل الأسطول، بأن أطقم هذه السفن ستواصل، بعد الصيانة وفقا للخطة وتجديد احتياطي المواد الغذائية، تنفيذ المهام المكلفة بها.

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وأشار روليف إلى أن، أكثر من 20 سفينة حربية من مختلف الفئات شاركت في التدريبات بما في ذلك الفرقاطات وسفن الدوريات، وسفن الصواريخ الصغيرة والزوارق الصاروخية، وسفن الإنزال والسفن المضادة للغواصات وسفن مكافحة الألغام.

المصدر: نوفوستي