 
مباشر

سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود تعود إلى قواعدها

أخبار روسيا

سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود تعود إلى قواعدها
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sacz

قال أليكسي روليف رئيس القسم الإعلامي بأسطول البحر الأسود، إن مجموعات سفن هذا الأسطول عادت إلى قواعدها في القرم ونوفوروسيسك، بعد إنجاز تدريباتها في البحر الأسود.

وذكر روليف، أن أكثر من 20 سفينة من أسطول البحر الأسود الروسي شاركت في هذه التدريبات التي بدأت في 26 يناير.

وأضاف روليف: "قامت أطقم هذه السفن، ضمن مجموعات تكتيكية مختلفة، بتنفيذ مهام التدريب القتالي البحري، الذي تضمن الرمي المدفعي على أهداف تحاكي السفن ووسائل الهجوم الجوي للعدو المفترض".

وتدرب البحارة الروس، خلال ذلك على تنفيذ عمليات الاتصال والمحافظة على جاهزية السفن، وتنفيذ مهمات الدفاع الجوي، ومكافحة الغواصات، وكذلك التصدي للمخربين خلال الوقوف في مرسى غير مجهز، وكذلك عند العبور الممرات البحرية".

ونوه ممثل الأسطول، بأن أطقم هذه السفن ستواصل، بعد الصيانة وفقا للخطة وتجديد احتياطي المواد الغذائية، تنفيذ المهام المكلفة بها.

إقرأ المزيد
البحرية الروسية تنفذ تدريبا للدفاع الجوي في البحر الأسود وسط التوتر مع الغرب في المنطقة
البحرية الروسية تنفذ تدريبا للدفاع الجوي في البحر الأسود وسط التوتر مع الغرب في المنطقة

وأشار روليف إلى أن، أكثر من 20 سفينة حربية من مختلف الفئات شاركت في التدريبات بما في ذلك الفرقاطات وسفن الدوريات، وسفن الصواريخ الصغيرة والزوارق الصاروخية، وسفن الإنزال والسفن المضادة  للغواصات وسفن مكافحة الألغام.

المصدر: نوفوستي

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا