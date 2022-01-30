الاتحاد الأوروبي يعوّل على واشنطن والدوحة تعويضه بالغاز إن خفضت روسيا إمداده

أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل عن أمله بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر وأذربيجان في تعويض نقص الغاز في بلدان الاتحاد، إن خفضت روسيا إمداداته.

وقال بوريل في بيان له إن "خفض أو حتى وقف إمدادات الغاز من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحدث إذا فشلت المحادثات الأمنية في أوروبا".

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وأضاف: "نحن نبحث جميع الخيارات ومنها العمل مع شركاء مثل الولايات المتحدة وقطر وأذربيجان، في مسألة إمدادات الغاز في حال قررت روسيا خفض أو وقف عمليات التسليم".

وصرح الكرملين مرارا بأن روسيا أوفت دائما بالتزاماتها بعقود إمداد الغاز إلى أوروبا بلا أي تأخير، ولم تترك أي مسوّغ للتشكيك في مصداقيتها.

المصدر: "نوفوستي"