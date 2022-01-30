غينسبورغ: لقاح "سبوتنيك لايت" يوفر حماية 100٪ من "أوميكرون" على مدى 3 أشهر

قال رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، إن اللقاح الروسي "سبوتنيك لايت" يوفر حماية 100٪ من متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا.

وأضاف الخبير: "خمسة وسبعون بالمائة من الذين تم تطعيمهم، يتمتعون بأجسام مضادة يمكنها تحييد سلالة أوميكرون. وإذا أخذنا المصل من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح سبوتنيك لايت، ففي غضون ثلاثة أشهر بعد التطعيم، سنرى أن 100 بالمائة منهم يتمتعون بأجسام مضادة قادرة على تحييد الفيروسات".

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ويشار إلى أن مركز "غاماليا" بالذات، صمم لقاح "سبوتنيك V" المكون من جرعتين، ومن ثم قام المركز بتصميم نسخة مخففة من هذا اللقاح – مكون من جرعة واحدة "سبوتنيك لايت" الذي يستخدم عادة لإعادة التطعيم.

المصدر: نوفوستي