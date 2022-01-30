الإصابات اليومية بكورونا في روسيا فوق الـ120 ألفا لأول مرة والوفيات عند أدنى مستوى منذ يونيو

تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا، لأول مرة منذ بداية الجائحة، عتبة الـ120 ألفا، بينما تراجع مؤشر الوفيات الجديدة جراء الوباء إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية 121228 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 113122 إصابة أمس)، ما يمثل عاشر قفزة غير مسبوقة في الحصيلة على التوالي.

ويعود 24030 من هذه الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو، بينما سجلت ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ ومقاطعة موسكو زيادة غير مسبوقة جديدة في الحصيلة بـ17833 إصابة و11434 إصابة.

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في البلاد منذ أمس بواقع 617 حالة وفاة جديدة (مقابل 668 وفاة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 28 يونيو الماضي.

وتماثل 28944 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 11 مليونا و737007 إصابات مؤكدة بكورونا، منها 330728 حالة وفاة و10 ملايين و218151 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 83.6 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 79.2 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ64.4%.

وتعد هذه الزيادة الملموسة في مؤشر الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا خلال الفترة الأخيرة مرتبطة بتفشي متحور "أوميكرون" سريع العدوى من الفيروس التاجي والذي يعد أقل خطورة من السلالات الأخرى.

المصدر: RT