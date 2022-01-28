مدفيديف: روسيا تنظر في الموافقة على استخدام لقاحين أجنبيين

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن روسيا تدرس طلبات من شركتين أجنبيتين تنتجان لقاحات فيروس كورونا، للسماح باستخدامها في روسيا.

وذكر مدفيديف، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الروسية، أن عملية الموافقة، لا تزال في مرحلة التجارب السريرية.

وأضاف مدفيديف: "أما بالنسبة لوجود لقاحات أجنبية في سوقنا، لم يقم أحد بمنعها. لكن وفقا لقواعدنا، لا يمكن أن يظهر اللقاح في السوق إلا بعد التحقق من أنه ليس ضارا على الأقل".

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وأشار إلى ضرورة تقديم طلبات بهذا الخصوص إلى الهيئات الروسية ذات العلاقة. وقال نائب رئيس مجلس الأمن: "لقد تم تقديم مثل هذه الطلبات. وحسب علمي، قامت أسترازينيكا وشركة صينية أخرى بذلك".

وأضاف مدفيديف: "هذه الطلبات قيد النظر الآن، الأمر وصل بالفعل إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية".

المصدر: تاس