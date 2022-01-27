 سيارة من فترة الحرب العالمية الثانية أمام مبنى الخارجية الروسية

تم بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين للرفع الكامل للحصار عن لينينغراد، وضع شاحنة حمولة 1.5 طن، بشكل مؤقت أمام مبنى وزارة الخارجية الروسية بموسكو.

وهذه الشاحنة، هي واحدة من حوالي 4 آلاف مركبة من الشاحنات الأسطورية التي نقلت الإمدادات الحيوية عبر "طريق الحياة" الذي مر على الجليد عبر بحيرة لادوغا إلى لينينغراد المحاصرة من قبل النازيين.

في نوفمبر عام 1941، تقدم الصف الأول من هذه الشاحنات المحملة بالطعام إلى المدينة المحاصرة. وترافق نشاط السائقين دائما بخطر دائم على حياتهم، بسبب القصف المدفعي والغارات الجوية والقصف من جانب الجيش الألماني. وبسبب ذلك، لم يعد كل رابع سائق من الرحلة، غرقت المئات من هذه الشاحنات في قاع البحيرة.

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وخلال الشتاء الأول من الحصار، تم نقل 361 ألف طن من البضائع إلى لينينغراد، وتم إجلاء أكثر من نصف مليون شخص من هناك.

وبالنسبة للشاحنة الواقفة أمام مبنى الخارجية، فقد تم إخراجها من مياه البحيرة في خريف عام 2020. وبعد الترميم، تم وضعها داخل متحف "كسر حصار لينينغراد".

ودعت الوزارة، جميع سكان وضيوف العاصمة لزيارة ساحة سمولينسكايا، حيث مبنى الوزارة، في الأيام المقبلة لمشاهدة الأسطورة وإحياء ذكرى الأبطال الذين دافعوا عن لينينغراد.

ولفتت السيارة الانتباه حينما ظهرت مساء أمس قرب سيارة سفير واشنطن جون سوليفان الذي زارة مقر الخارجية الروسية ليسلم موسكو رد بلاده على مبادرة الضمانات الأمنية التي طلبتها روسيا من الولايات المتحدة.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية