قوات أسطول الشمال تشارك بتدريبات مع القوة العسكرية بالقطب الشمالي

قال مصدر بالمكتب الصحفي لأسطول الشمال الروسي، إن وحدات من القوات الساحلية وقوات الدفاع الجوي التابعة للأسطول الشمالي، توجهت إلى ميادين التدريب في مقاطعة مورمانسك.

وستشارك هذه الوحدات في تدريبات قتالية مع القوة العسكرية الروسية بالقطب الشمالي.

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وأضاف المصدر: "تقدمت وحدات من القوات الساحلية وقوات الدفاع الجوي التابعة للأسطول الشمالي، متجهة إلى ميادين التدريب العسكري في مقاطعة مورمانسك، في إطار مناورة مع مجموعة مشاة في القوة العسكرية بالقطب الشمالي. وستجري هذه التدريبات تحت قيادة قائد الأسطول الشمالي الاميرال الكسندر مويسيف".

وسيشارك في هذه التدريبات ما يصل إلى 1.2 ألف عسكري، ونحو 140 قطعة من المعدات العسكرية والخاصة.

Войска Северного флота выдвинулись на учения с Арктической экспедиционной группировкой. Всего в учениях будут задействованы до 1,2 тыс. человек личного состава и около 140 единиц боевой и специальной техники:https://t.co/QTFeIVzjlf



Видео: Пресс-служба Северного флота pic.twitter.com/7ZKkVlkvPS — ТАСС (@tass_agency) January 27, 2022

وذكر المصدر، أن عناصر المشاة في القوة العسكرية بالقطب الشمالي، سيتدربون خلال ذلك على تنفيذ تكتيكات عمليات الإغارة في ظروف أقصى الشمال، وتنفيذ المناورة الدفاعية والرماية.

وشدد المصدر على أن وحدات القوات الساحلية التابعة للأسطول الشمالي، ستعود بعد التدريبات إلى نقاط مرابطتها الدائمة.

المصدر: تاس