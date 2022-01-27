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بوريل يرحب بالرد الأمريكي على مقترحات روسيا الأمنية ويدعو لمواصلة الحوار

أخبار روسيا

بوريل يرحب بالرد الأمريكي على مقترحات روسيا الأمنية ويدعو لمواصلة الحوار
Gettyimages.ru
مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل
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أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، عن ترحيبه بالرد الأمريكي على مقترحات روسيا الأمنية، داعيا إلى مواصلة الحوار.

وقال بوريل في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "نرحب برد (وزير الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن المكتوب على مقترحات روسيا الأمنية".

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وأضاف أن "المسار الدبلوماسي يقدم الحل الدائم الوحيد لشعب أوكرانيا وشعوب أوروبا"، داعيا روسيا إلى "المضي بهذا الاتجاه".

وتابع أن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة متحدان في نهجهما".

 

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المصدر: RT

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