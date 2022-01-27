أردوغان: نشاط أنقرة وموسكو في توريد "أس-400" مستمر ولن نخطو إلى الوراء

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمرار نشاط أنقرة وموسكو في توريد أنظمة "أس 400" الدفاعية الجوية الروسية.

وفي تصريح تلفزيوني قال أردوغان: "نشاطنا المتعلق بـ(إس 400) مستمر ولن نخطو خطوة إلى الوراء".

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وأضاف: "لن يقرر أحد غيرنا ما الذي سنحصل عليه وممن"، مشيرا إلى أن خلفية استيراد تركيا للمنظمة الدفاعية الجوية الروسية "تختبئ فينا".

وتابع: "لا أحد يسألنا في مسألة تكوين أنظمة دفاع لبلده، وأعتقد أننا لن نسأل أي شخص (فيما يخصنا)".

وأردف قوله: "عندما توليت منصبي، كان لدينا 20 في المائة من القوة المحلية والوطنية في أنظمة الدفاع، وارتفعت هذه النسبة إلى 80 في المائة، وهذا يدل على تطور تركيا، فهي تزداد قوة وعلينا أن نصبح أقوى".

المصدر: HABER7