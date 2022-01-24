الكرملين يؤكد منح الجنسية الروسية لمستشارة ريغان لشؤون الاتحاد السوفييتي

أكد الكرملين أن السلطات الروسية منحت جنسية البلاد للكاتبة الأمريكية، المستشارة السابقة لرئيس الولايات المتحدة الراحل، دونالد ريغان، لشؤون الاتحاد السوفييتي، سيوزانا ماسي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الاثنين ردا على سؤال حول صحة التقارير عن منح ماسي جواز سفر روسي: "نهم، هذا صحيح".

وسبق أن ذكر متحدث باسم ماسي أن مساعد رئيس روسيا، يوري أوشاكوف، سلم الكاتبة الأمريكية جواز سفر البلاد في مقر إدارة الرئيس الروسي.

وجرى ذلك بعد إصدار أمر مناسب من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 30 ديسمبر 2021، نشر على موقع المعلومات القانونية الروسية.

وأعلنت ماسي رغبتها في الحصول على الجنسية الروسية في مايو 2021 متحدثة على الهواء لقناة "NTV"، حيث استذكرت الكاتبة أنها كرست سنوات عديدة من حياتها للتقارب بين شعبي روسيا والولايات المتحدة.

وعملت ماسي في الثمانيات من القرن الـ20 مستشارة غير رسمية لريغان معنية بشؤون الاتحاد السوفييتي وألفت عدة كتب حول روسيا.

المصدر: وكالات روسية