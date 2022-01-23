فرنسا: على بروكسل الاستعداد لإظهار الحزم وفرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا

قال كليمان بون، سكرتير الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الفرنسية، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لإظهار الحزم وفرض عقوبات على روسيا بسبب الملف الأوكراني.

وأوضح في تصريحات لشبكة Europe1، اليوم الأحد، أن القيادة الفرنسية لا تتوقع صراعا مفتوحا بين روسيا وأوكرانيا، "لكن يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدا للرد في أي لحظة في حالة حدوث تعقيد للوضع".

وأضاف: "يجب أن يكون الأوروبيون مستعدين للقيام بذلك (فرض عقوبات) في أي لحظة"، لافتا إلى أن فرنسا تعتزم "إبداء قدر كبير من الحزم" في هذا الأمر.

يذكر أن موسكو نفت مرارا صحة المزاعم عن نيتها الهجوم على أوكرانيا، مشددة على أنها لا تنوي مهاجمة أحد، وحملت حلف الناتو وحكومة كييف المسؤولية عن التصعيد الحالي.

المصدر: Europe1