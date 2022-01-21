لأول مرة منذ بداية الجائحة.. الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تلامس الـ50 ألفا

بقفزة حادة وغير مسبوقة، اقتربت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا من عتبة الـ50 ألفا.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن تسجيلها 49513 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 38850 إصابة في اليوم السابق.

ويعود 15987 من هذه الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو، ما يمثل ثاني قفزة غير مسبوقة على التوالي في المدينة (مقابل 11557 إصابة أمس)، بينما رصدت ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ أيضا زيادة غير مسبوقة جديدة بـ5922 إصابة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 4753 إصابة أمس).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 692 حالة وفاة (مقابل 684 وفاة أمس)، بينما تماثل 24719 مريضا للشفاء.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 10 ملايين و987774 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 324752 حالة وفاة وتسعة ملايين و975052 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 80.1 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 76.5 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الاجتماعية في البلاد بـ63.7 بالمئة.

وتعد هذه الزيادة الملموسة في مؤشر الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا خلال الفترة الأخيرة مرتبطة بتفشي متحور "أوميكرون" شديد العدوى من الفيروس التاجي.

المصدر: RT