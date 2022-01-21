 
مباشر

قاذفتان روسيتان من طراز "تو-160" تقومان برحلة فوق المياه المحايدة لمدة 13 ساعة

أخبار روسيا

قاذفتان روسيتان من طراز
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7vs

قامت طائرتان حاملتا صواريخ استراتيجيتان روسيتان من طراز "تو-160" برحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي، وبحر بارنتس والبحر الأبيض.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، إن الرحلة التي قامت بها الطائرتان حاملتا الصواريخ استغرقت حوالي 13 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أن القاذفتين قامتا بإعادة التزود بالوقود في الجو أثناء الرحلة.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا