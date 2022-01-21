قاذفتان روسيتان من طراز "تو-160" تقومان برحلة فوق المياه المحايدة لمدة 13 ساعة

قامت طائرتان حاملتا صواريخ استراتيجيتان روسيتان من طراز "تو-160" برحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي، وبحر بارنتس والبحر الأبيض.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، إن الرحلة التي قامت بها الطائرتان حاملتا الصواريخ استغرقت حوالي 13 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أن القاذفتين قامتا بإعادة التزود بالوقود في الجو أثناء الرحلة.

المصدر: نوفوستي