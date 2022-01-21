قاذفتان روسيتان من طراز "تو-160" تقومان برحلة فوق المياه المحايدة لمدة 13 ساعة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7vs
قامت طائرتان حاملتا صواريخ استراتيجيتان روسيتان من طراز "تو-160" برحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي، وبحر بارنتس والبحر الأبيض.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، إن الرحلة التي قامت بها الطائرتان حاملتا الصواريخ استغرقت حوالي 13 ساعة.
وأشارت الوزارة إلى أن القاذفتين قامتا بإعادة التزود بالوقود في الجو أثناء الرحلة.
المصدر: نوفوستي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.