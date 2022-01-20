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مندوب روسيا: لا معنى لمواصلة الحوار مع الناتو

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مندوب روسيا: لا معنى لمواصلة الحوار مع الناتو
Globallookpress Mission of Russia EU
المندوب الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف
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اعتبر المندوب الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن مواصلة الحوار بين روسيا والناتو لا معنى له في ظل مواقف الحلف الحالية.

وقال تشيجوف في حديث لقناة "روسيا 24"، يوم الخميس: "أعتقد أن عمل مجلس روسيا – الناتو لم يستأنف، وكان اجتماعه (يوم 12 يناير) استثنائيا".

وتابع قائلا: "لماذا انتهى عمل مجلس روسيا – الناتو تدريجيا؟ لأنه لم يكن هناك جدول أعمال إيجابي مع الناتو. وعما نتحدث؟ هل عن عقد لقاءات من أجل اللقاء بحد ذاته؟ ربما لم يكن أي معنى لذلك. وهل سنلتقي للاستماع إلى أي شيء عن أوكرانيا؟ فلهذا الغرض لا نحتاج إلى مجلس روسيا – الناتو".

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وبشأن عمل مجلس روسيا – الاتحاد الأوروبي، أكد تشيجوف أن موسكو مستعدة لاستئنافه "في أي لحظة"، وأعاد إلى الأذهان أن لقاءات القمة مع الاتحاد الأوروبي كانت تعقد كل سنتين في وقت سابق.

وأشار إلى أن الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي لا يزال قائما على الرغم من الوضع الراهن.

وأضاف أن ذلك يتطلب "قدرا كافيا من الإرادة السياسية" لدى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "نوفوستي"

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